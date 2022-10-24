Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümlerine 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Kanunun 26. ve 23. maddeleri ile öğretim üyeleri alınacaktır.

Kriterlere "https://www.yok.gov.tr/akademik/atanma-kriterleri" sayfasından ulaşılabilir. " dedi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.



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