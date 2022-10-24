‘Kalyon Karapınar ile dünyada öncü olacağız’

Yerli ve yabancı yaklaşık 40 enerji uzmanı, Türkiye'de ilk kez yapılan "BifiPV" çalıştayı kapsamında Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan ve yüzde 90'ı tamamlanan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'ni ziyaret etti. Avrupa'nın tek arazi üzerine kurulu en büyük, dünyanın ise sayılı büyüklükteki santrallerinden olacak Kalyon Karapınar Güneş Enerji Santrali'ni gezen uzmanlar, verimi artıran yeniliklere yönelik bilgi alışverişinde bulundu. Kalyon Fotovoltaik Güneş Teknolojileri Fabrikası (Kalyon PV) Üst Yöneticisi (CEO) Ersan Tüfekçi, güneş enerjisi teknolojileri üretiminde dünyada öncü markalardan olmak için çalıştıklarını belirterek, "Güneş enerjisi sektörünün büyümesi için çalışıyoruz. Bu vizyon çerçevesinde, ulusal ve uluslararası sektör oyuncularını ve bilim insanlarını bir araya getirmekten ve sektörümüzde öncü rol olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çalıştayın sektörümüze kaldıraç etkisi yaratacağını düşünüyoruz." diye konuştu.



2 MİLYON KİŞİNİN İHTİYACI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Kaygusuz, Ankara Malıköy'de bulunan güneş paneli fabrikası ve Konya Karapınar'daki güneş enerjisi santralinin, son yıllarda Türkiye'nin yenilenebilir enerjide attığı doğru adımların en güzel örneklerinden olduğunu söyledi. Hollanda Uygulamalı Bilimsel Araştırma Organizasyonu Öğretim Üyesi Bas Van Aken de Konya'daki santralin büyüklüğünden ve yapısından çok etkilendiğini ifade etti. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Cüce, santralle 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacının karşılanacağına dikkati çekerek, "Yaklaşık 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki bu devasa santralin 30 yıllık bir dönemde ülkemizin temiz enerji temelli enerji üretimine ciddi katkı sağlamasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





TÜRKİYE ALTERNATİF OLABİLİR

Alman RCT Solutions şirketi Teknoloji Direktörü Wolfgang Jooss, Türkiye'nin güneş enerjisi sektörüne geç başladığını ancak fabrika ve santral yatırımlarıyla bu açığı hızla kapatabileceğini dile getirdi. İtalyan FuturaSun şirketi Teknik Danışmanı Erik Eikelboom da Türkiye'nin tedarik zincirinde Asya'ya alternatif olabileceğini belirterek, güneş enerjisi ekipman üretiminde söz sahibi olma çabalarının Türkiye'yi avantajlı konuma getirdiğini kaydetti.