Barkan da ihracata hazırlanıyor

HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ali Mantar, Uşak Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. HAVELSAN'ın yürüttüğü projelerle ilgili açıklamalarda bulunan Mantar, "Türkiye artık kendi denizaltısını inşa edebilecek yetkinliğe ulaştı. Bu konuda hızla mesafe kat edilecek. HAVELSAN, Barkan ile insansız kara aracında da yetkinliğini ispat etti. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne birkaç tane Barkan verdik. Yurt dışında Malezya, Endonezya, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Pakistan, Ukrayna ve Azerbaycan'da Barkan'ın satışı konusunda girişimlerimiz devam ediyor. Barkan 5-6 ay önce sahaya çıktı, şimdi Türkiye'de kullanılmaya başlandı, yurt dışına da satışı için görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

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