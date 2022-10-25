Enflasyon farkının yanında refah payı da verilecek

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yaklaşık 5 hafta sonra toplanarak 2023 yılında uygulanacak asgari ücret için karar verecek. 'Asgari ücret ne kadar olacak' sorusu gündemdeki sıcaklığını giderek artırırken, AK Parti'den dikkat çeken bir açıklama geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, asgari ücret için enflasyon farkının yanında refah payının da verileceğini bildirdi. Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı: "Burada yapılacak şey, fiyat artışlarının karşısında vatandaşımızın alım gücünü arttıracak tedbirlerin ortaya konulmasıdır, klasik bir klişedir, ama onu yapıyoruz. Hükümetin önceliklerinden birisi enflasyonun altında vatandaşımızı ezdirmemektir. Bunun için neredeyse her Bakanlar Kurulundan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız alınan tedbirleri açıklıyor. Yılsonu itibariyle bir miktar refah payını da koyarak herkesin tatmin olacağı, iyi oldu diyebileceği bir asgari ücret gündeme gelecektir. İnşallah asgari ücretli, emekli ve memur maaşlarındaki artışlarla da vatandaşlarımız rahat bir nefes alacaktır."

FARKLI BİR HAZIRLIK VAR

Hükümet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek" talimatı doğrultusunda asgari ücret, emekli ve memur zammlarına ek olarak sosyal refah düzenlemeleri üzerine yoğunlaştı. Başkan Erdoğan, asgari ücret çalışmalarının Çalışma Bakanı başta olmak üzere yapıldığını ifade ederek, bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olunduğunu ifade etti. Erdoğan, "Daha ileri adımlar atıp telafi sözümüzü yerine getireceğiz. Yüksek enflasyon nedeniyle sabit gelirli vatandaşıızın yaşadığı refah kaybını telafi etmekte kararlıyız" diye konuştu.

TÜFE'NİN ALTINDA OLMAYACAK

ASGARI ücret zammı kesinlikle enflasyon oranının altında olmayacak. Bu nedenle beklenen enflasyon rakamları ile hesaplanan asgari ücret bir alt limit olarak hesaplara yansıyacak. Yıllık 67,78'lik enflasyon beklentisine göre yeni asgari ücret refah payı hariç brüt 8.395,71 net ise 7.136,35 TL olacak. Refah payı hariç artış 1.636,35 TL olacak. Yani yüzde 30'luk bir artış söz konusu olacak.