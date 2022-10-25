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Haberler Ekonomi İnsansız kara aracı Barkan ihraç ediliyor

İnsansız kara aracı Barkan ihraç ediliyor

25.10.2022

İnsansız kara aracı Barkan ihraç ediliyor
HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ali Mantar, geliştirdikleri insansız kara aracı Barkan'ın ihracatı için görüşmelerin devam ettiğini ifade etti. Uşak Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelen Mantar, "Türk Silahlı Kuvvetleri'ne birkaç tane Barkan verdik. Yurt dışında Malezya, Endonezya, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Pakistan, Ukrayna ve Azerbaycan'da Barkan'ın satışı konusunda girişimlerimiz devam ediyor. Barkan, 5-6 aydır ülkemizde kullanılıyor. Yurt dışına da satışı için görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.
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