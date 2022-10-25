Özel harekatçılara geleceğin teknolojisi

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, BİTES Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri AŞ tarafından geliştirilen ATOK Sistemi, geçen yılın sonunda teslim edildi. Sahada test edilen sisteme, farklı kullanıcılardan talepler geliyor. Bu kapsamda, BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ ile BİTES arasında anlaşma imzalanacak. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Özel Harekat birliklerinin operasyonlara güvenli ve hızlı intikalini sağlamak üzere kullanılan Kirpi araçlarına ATOK Sistemi entegre edilecek.

ÇOK SAYIDA KABİLİYET

KİRPİ aracı üzerine kurulu özel haberleşme ağı ile operasyon sırasında tim içi sesli ve görüntülü haberleşme imkanı sağlanacak. LTE haberleşme ağı ile istihbarat amaçlı fotoğraf, mesaj, video ve sayısal dosya paylaşımı mümkün hale gelecek. Birlik takibi, rota ve görev planlama, acil sağlık müdahale kaydı gibi birçok kabiliyet sağlanacak. Operasyon sahasında dost birlik takibi ve etkin istihbarat paylaşımı imkanlarının yanı sıra ATOK Sistemi ile insansız hava araçlarından (İHASİHA) alınan görüntünün operasyon bölgesindeki taktik komuta kontrol merkezi aracı ve harekat merkezinde toplanması da sağlanacak. Artırılmış gerçeklik teknolojisiyle desteklenen sistem, mobil bir mini bilgisayar ve buna kablosuz bağlı akıllı kol saati, algılayıcılar ve artırılmış gerçeklik gözlüğü gibi giyilebilir bileşenlerden oluşuyor.