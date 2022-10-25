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Haberler Ekonomi Özgener’e ilk ziyaret HALİMDER yönetiminden

Özgener’e ilk ziyaret HALİMDER yönetiminden

25.10.2022

Özgener’e ilk ziyaret HALİMDER yönetiminden

İZMIR Ticaret Odası (İZTO) 23. Komite temsilcileri ile İzmir Halıcılar ve Yer Döşemecileri Derneği (HALIMDER) yöneticileri, İZTO Başkanlığına yeniden seçilen Mahmut Özgener'i ziyaret etti. İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz'a da başarı dileklerini ileten İZTO Meclis Üyesi ve HALIMDER Başkanı A.Naci Ölçen, yeni dönemde de ihtisas fuarları ile toplu depolaşma alanları üzerinde yoğunlaşacaklarını, bu konuda en büyük desteği Özgener'den gördüklerini söyledi. Özgener ise, "Uzun yıllardır odamızın en çalışkan meclis üyelerinden biri olarak hizmetler veren Naci Ölçen, tecrübeleriyle halı ve yer döşeme sektörüne de büyük emekler veriyor" dedi.

TOLGA TEKİN

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