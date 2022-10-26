Eylül’de 9,6 milyarlık destek ödemesi yapıldı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahiplerine eylülde 9,6 milyar lira ödeme gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı başta olmak üzere engelli ve yaşlığı aylığı, elektrik tüketim desteği, genel sağlık sigortası prim ödemeleri ve eğitim desteği gibi birçok alanda ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadıklarını, kaynakların bütün toplum kesimlerinin yararına olacak şekilde dağıtılmasını her dönemde öncelediklerini belirtti. Eylülde 882,7 milyon lira, yaşlı ve engelli aylıkları için 2,1 milyar lira ödeme yaptıklarını kaydeden Yanık, Evde Bakım Yardımı kapsamında 1,8 milyar liranın bakım ihtiyacı olan ağır engelliler ve ailelerine ödendiğini belirtti. Yanık, "Sosyal Ekonomik Destek (SED) ile ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının başta eğitim olmak üzere diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için toplam 340,5 milyon lira destekte bulunduk." ifadelerini kullandı.

DİĞER