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Haberler Ekonomi İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) 22 Öğretim Üyesi alıyor

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) 22 Öğretim Üyesi alıyor

İskenderun Teknik Üniversitesi'nin 22 Öğretim Üyesi alacağı öğrenildi.

26.10.2022, 10:49

İskenderun Teknik Üniversitesi İSTE 22 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ek Koşulları uyarınca öğretim üyesi alınacaktır." dedi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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