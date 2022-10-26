Para girişi artan turizm gelirlerimizden

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin uluslararası finans sisteminde gedikler açacak davranış sergilemeyen bir ülke olduğunu belirtti. Bakan Nebati, İngiltere merkezli Financial Times gazetesine verdiği röportajda, "net hata noksan" kalemindeki rakamların geçici olduğunu belirterek, "Türkiye geçen yıl da neredeyse yılın yarısına kadar düzeltmelerle doğru hale geldi. Bu rakamlar da önümüzdeki yıla girdiğimizde bir miktar düzelecek." diye konuştu.

Türkiye'nin ciddi bir turizm geliri olduğuna dikkati çeken Nebati, ülkeye para girişinin artan turizm gelirinden kaynaklandığını dile getirdi. Nebati, Türkiye'nin bir merkez haline geldiğine işaret ederek, "Rusya- Ukrayna Savaşı'ndan sonra Rusya'dan gelen turist sayısının herkes düşeceğini beklerken, bu sayı arttı. Bu turistler, finansal sistemi kullanmadıkları için daha çok harcamalarını nakit yapıyor. Diğer ülkelerden de ciddi girişler var" ifadelerini kullandı.

FİNANSTA DİKKATLİYİZ

Türkiye'nin uluslararası finans sisteminde dikkatli hareket eden ve burada gedikler açacak davranış sergilemeyen bir ülke olduğunu vurgulayan Nebati, şunları kaydetti: "Bununla ilgili gerek iç, gerekse de dışarıdaki muhalif unsurlar, Türkiye üzerinde bir baskı olsun diye, 'net hata noksan'da yer alan paranın nereden geldiğine ilişkin bilerek soru işaretleri oluşturmakta. Özellikle de seçime giderken cari açığın finansmanını gerçekleştirmenin getirmiş olduğu rahatlığı bize yaşatmak istemiyorlar. Bu konuda çok dikkatliyiz, hassasız. Bize hep legal yollardan geliyor. Batı 'Bu para nereden geliyor?' diye sorguluyor ama 'MİR ödeme sistemini yasaklarsanız, turizm amacıyla gelmiş olan kişi parayı neyle harcayacak?' Bunu sorgulamıyor. Nakit harcayacak o kadar açık bir şey. Kendileri yapıyor, sonra da kendileri sorguluyor."

TÜRKIYE EN GÜVENILIR ÜLKELERIN BASINDA

Türkiye'de ilk 7 ayda 32 milyar dolarlık cari açığı finanse ettiklerini ifade eden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bunun bir kısmı net hata ve noksan, bir kısmını doğrudan satışlarla, turizm gelirleriyle kapatıyoruz. Yani önümüzdeki kalan 5 ay için öngörülen yaklaşık 18 milyar dolarlık bir cari açık. Bunun finansmanını da gerek net hata noksan ile gerekse turizm gelirleriyle ve ihracatımızdaki ivmenin devam etmesiyle karşılarız, bir sorunumuz yok." değerlendirmesinde bulundu.

Nebati, kur korumalı mevduat hesabıyla ülkenin çok önemli bir potansiyelini harekete geçirdiklerine dikkati çekerek, böylelikle dolarize olmuş bir toplumun parasının sistemden çekildiğini, Merkez Bankası rezervlerinin bu yıl 116 milyar dolarlara çıktığını ve daha da ilerleyecek hale geldiğini ifade etti. Ülkelerin paralarını depo edebilecekleri yer arayışında olduğuna işaret eden Nebati, bunların içerisinde en güvenilir ülkelerin başında da Türkiye'nin geldiğini söyledi. Nebati, "Dolayısıyla da gerek Avrupa, gerek Arap ülkeleri, gerekse de farklı ülkelerden ülkemize bir akış olacağı çok açık, beklentilerimiz var" ifadelerini kullandı.