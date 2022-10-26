Telefonda 5 milyarlık vergi kaybına neşter

Yurtdışından yolcu beraberinde yurda sokulan telefonlara sıkı denetim getirilirken, düzenlemeyle 5 milyar liralık vergi kaybının önüne geçilecek. Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İşadamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, "2022 yılı itibariyle öngörümüz 500 bin seviyesinde telefonun yurtdışından ülkeye sokulduğu yönünde.

Şu anda 5 milyar liraya yakın devletin bir vergi kaybı ve dolaylı zararı mevcut, düzenlemeyle bu önlenecek" dedi. 1 Kasım'dan itibaren yolcuların üç yıllık süre zarfında getirdikleri cep telefonu sayısı takip edilecek ve yolcuların muafiyet haklarının ötesinde 3 yılda birden fazla telefon getirmesi önlenecek. Yapılan düzenlemeyle devletin bu alandaki vergi kaybı da önlenecek. Yolcu beraberinde getirilerek kayıt altına alınan telefon sayısı geçen yıl yüzde 52.25 artışla 110 bin 253 seviyesine yükseldi.

VİZESİZ ÜLKELERDEN

Turnacı ise son bir yılda ciddi oranda artan fiyatlar sebebiyle bu oranın 2022 yılı genelinde 4 kattan fazla arttığını öngördüklerini anlattı. MOBİSAD Başkanı Turnacı, "Bu telefonlar ya klonlama yöntemiyle ya da özellikle vizesiz komşularımıza girişçıkış yapılarak kayıt altına alınıyordu" dedi.

BARIŞ ŞİMŞEK