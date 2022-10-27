Euro, dolar karşısında yeniden 1’in üzerinde

Avrupa'da enerji krizi ve Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında artan jeopolitik risklerle 28 Eylül'de 0,9540'ın altını gören euro/dolar paritesi, o tarihten bu yana kademeli de olsa yükseliş eğiliminde hareket etti. Geçen hafta yüzde 1,4 yükselen euro/dolar paritesi, dün de yukarı yönlü hareketine devam etti ve 3 haftalık aranın ardından analistlerin kritik eşik olarak nitelendirdiği 1'in üzerine çıktı. Euro /dolar paritesi dün 1,0030'dan işlem gördü, dolar endeksi ise yüzde 0,7'lik değer kaybıyla 110,2 seviyesindeydi.

RESESYON KAYGISIYLA

Analistler, ABD'de son açıklanan veri ve şirket finansal sonuçlarının resesyon kaygılarını artırdığını belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımları sürecinde sona yaklaşıldığı umutlarının da güçlendiğini söyledi. Tüm bunların, küresel dolar talebinin nispeten azalmasına yardımcı olduğunu aktaran analistler, Avrupa tarafında ise İngiltere'de siyasi belirsizlikler ve enerji krizine ilişkin haber akışının azalmasının euroyu desteklediğini kaydetti. Bugünün veri gündeminde ABD'de büyüme öne çıkarken, ECB faiz kararı ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması da yakından takip edilecek. Bu arada ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 7,16 ile 2001'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.