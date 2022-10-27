Hazır giyimcilerin hedefi Amerika pazarı

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, hazırgiyim sektöründeki gelişmeleri düzenlenen basın buluşmasında değerlendirdi. Ege'de hazırgiyim ihracatında önceki yıllara göre yüzde 30'lara yakın düşüş yaşandığını belirten Sertbaş, "Hedefimiz sene sonunda geçen senenin rakamlarını yakalamak" dedi.

Egeli imalatçıların uzak pazarlarda zayıf olduğunu dile getiren Sertbaş "Amerika üzerinde yoğunlaşmaya çalışacağız. Amerika'da adet ve rakamlar çok büyük. İstekleri karşılayabilmek için ancak Egeli firmaların birleşmesi gerekir. Bu nedenle daha ufak çaplı ve Egeli imalatçıya uygun müşteriler arıyoruz. Şu an hepimizde sipariş azalmaları var. Çok dramatik düşüşler yok, sürdürülebilir durumdayız. Bekleyip göreceğiz. Üretimimizi ve harcamaları dikkatli yapmamız lazım" ifadelerini kullandı.

MERT ALPDÜNDAR