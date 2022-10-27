Sigorta sistemine giriş kolaylaşacak

SOSYAL sigorta sisteminin kapsamı dışında kalan düşük gelirli esnaf, çiftçi, mevsimlik tarım işçisi, ücretsiz aile işçileri gibi çalışan gruplar için gelir durumlarına uygun, düşük prim ödemeyi içeren, kolay sigorta uygulaması genişletilecek. Çalışanların özelliklerine uygun, düşük prim ödemeyi içeren sosyal sigorta programları devreye girecek, sisteme giriş kolaylaşacak. Apartman görevlileri, ev hizmetlerinde çalışanlara yönelik kolay sigorta uygulaması binlerce işyerini de kapsayacak şekilde düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı 2023 Yıllık Programı'na göre sosyal güvenlik, istihdam teşvikleri, bireysel emeklilik alanında yeni uygulamalar devreye girecek. Gençlerin iş gücü piyasasına aktif katılımları desteklenecek, staj, girişimcilik ve işbaşı eğitim programlarının etkinleştirilmesi yoluyla işe geçişleri kolaylaştırılacak.

ÖĞRENCİLERE İMKAN

Esnek istihdam imkânlarının artırılması amacıyla kolay işverenlik uygulamaları yaygınlaştırılacak. Prim borçlarının takip tahsilatı etkin şekilde uygulanarak gelirlerin artırılması sağlanacak. Sigorta sistemine giriş kolaylaşırken belge yükümlülüğü azaltılacak, ilave istihdam teşviklerinden yararlanma imkânı sağlanacak. Aylık sosyal güvenlik prim ve hizmet belgesi verme gibi yükümlülükler azaltılacak.

Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında parasız yatılılık imkânları artırılacak, burs ödemeleri ve öğrenci sigortaları iyileştirilecek. Öğrencilere burs verilmesine yönelik özel sektörlerle mesleki eğitim işbirliği protokolleri yapılacak.

Üniversite öğrencilerine yönelik 2023'te 5 istihdam fuarı ve 10 kariyer günü düzenlenecek. Kırsal alanda yaşayan 15-24 yaş grubundaki gençlerin mesleki eğitim kursları ile işbaşı eğitim programlarına alınarak öncelikle bulundukları bölgelerde istihdam edilebilirlikleri artırılacak. Gençlere yönelik Kariyer Rehberliği Eğitimi Projesi gerçekleştirilecek.

YARDIM ALANLARA İŞ

Sosyal yardım yararlanıcısı 50 bin kişiye iş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunulacak. Sosyal yardım yararlanıcısı 20 bin kişi durumlarına uygun işlere yerleştirme hizmetlerinden, kurs ve programlardan yararlandırılacak.

HİBE YERİNE FAİZSİZ KREDİ

Kalkınma ve Yatırım Bankası başta öncelikli sektörler olmak üzere sanayi yatırımlarına desteği güçlendirecek. Plan döneminde Banka'nın öz sermayesi 10 milyar artırılacak. KOSGEB desteklerinden imalat sanayine ayrılan pay kademeli yüzde 75'e, öncelikli imalat sanayiine ayrılan pay da yüzde 50'ye çıkılacak. Hibe yerine faizsiz, uzun vadeli, geri ödemeli destek modelleri yaşama geçirilecek.

KOBİ'lere finansman desteği sağlamak amacıyla Yenilik Destek Kuponu programı uygulamaya konulacak. Girişim sermayesi benzeri fonlarun kurulması teşvik edilecek.

Gayrimenkullerin vergilendirilmesinde esas alınan alım satım değerinin belirlenmesi ve beyanına ilişkin yeni bir sistem devreye girecek. Yeni sistemle vergide adalet pekiştirilecek.