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Haberler Ekonomi BASEK Okulları projeyi tamamladı

BASEK Okulları projeyi tamamladı

28.10.2022

BASEK Okulları projeyi tamamladı
ÖZEL Mersinli Batı Anadolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Avrupa Birliği - Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği kapsamında kabul edilen "Sağlık ve Enerji Alanında Mesleki Becerilerin Avrupa Stajı İle Artırılması" konulu projesini pandemideki aksamaya rağmen başarıyla tamamladı. Proje kapsamında 6 öğrenci 1 öğretmen Romanya'da, 6 öğrenci 2 öğretmen Portekiz'de, 12 öğrenci 2 öğretmen Romanya'da 3 farklı çalışma sürdürdü. Proje faaliyetleri sonunda tüm öğrencilere Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olan Europass sertifikaları ve ev sahibi kurumlar tarafından katılım sertifikaları verildi.
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