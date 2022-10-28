BASEK Okulları projeyi tamamladı

ÖZEL Mersinli Batı Anadolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Avrupa Birliği - Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği kapsamında kabul edilen "Sağlık ve Enerji Alanında Mesleki Becerilerin Avrupa Stajı İle Artırılması" konulu projesini pandemideki aksamaya rağmen başarıyla tamamladı. Proje kapsamında 6 öğrenci 1 öğretmen Romanya'da, 6 öğrenci 2 öğretmen Portekiz'de, 12 öğrenci 2 öğretmen Romanya'da 3 farklı çalışma sürdürdü. Proje faaliyetleri sonunda tüm öğrencilere Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olan Europass sertifikaları ve ev sahibi kurumlar tarafından katılım sertifikaları verildi.

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