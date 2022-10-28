Büyüme rüzgarı

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'nin 2022 yılı için büyüme beklentisini yükseltirken, 2023 yılı için aşağı çekti. IMF'nin sonbahar dönemi "Global Ekonomik Görünüm Raporu"na göre, Temmuz ayında yayımlanan ara dönem raporunda Türkiye için yüzde 4,0 olarak tahmin edilen 2022 yılı büyüme tahmini, yüzde 5,0 seviyesine çıkarıldı. IMF, 2023 yılı için büyüme beklentisini ise yüzde 3,5'ten yüzde 3,0'e çekti.



OLUMLU YÖNDE REVİZE

IMF, işsizlik oranı beklentilerini olumlu yönde revize etti. 2022 yılı işsizlik beklentisi yüzde 11,3'ten yüzde 10,8'e, 2023 yılı beklentisi yüzde 10,6'dan yüzde 10,5'e çekildi. Uzun yılların en yüksek seviyesindeki enflasyon, Ukrayna'daki savaş ve Çin'deki yavaşlama gibi faktörlerin küresel ekonomik görünümü kötüleştirdiği ifade edildi. Fed'in parasal sıkılaşmasının küresel çapta hissedileceği, doların gelişen ve gelişmiş piyasalar karşısında yükselişinin enflasyonist baskıları ve borçluluk seviyelerini daha da artıracağı vurgulandı. Öte yandan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin 2022 yılı büyüme beklentisini yüzde 2,9'dan yüzde 2,4'e düşürürken, Türkiye'nin 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 4,5'ten yüzde 5,2'ye yükseltti.



GÜÇLÜ TREND SÜRÜYOR

Raporda, Avrupa'daki gaz krizinin, yüksek enflasyonun ve küresel çapta para politikası sıkılaşmasındaki keskin hızlanmanın ekonomik beklentilere ağır bir darbe indirdiği kaydedildi. Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerin de yer aldığı raporda, ülke ekonomisinin güçlü tüketim ve ihracat artışıyla bu yılın ikinci çeyreğinde güçlü bir şekilde büyüdüğü bildirildi.



ÖNCEKİ YÜZDE 4.5'Tİ

Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 5,2, 2023 ve 2024'te yüzde 2,9'ar büyümesinin beklendiği kaydedildi. Fitch, haziran ayında yaptığı tahminlerde, Türkiye'nin bu yıl yüzde 4,5, 2023'te yüzde 3 ve 2024'te yüzde 2,9 büyüyeceğini öngörmüştü.

ELİMİZDEKİ POTANSİYELİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, girişimcilerin ve esnafın düşük maliyetli krediye ulaşmasının, üretimi ve ihracatı artıracağını, ekonomik büyümeyi sürdürülebilir hale getireceğini ve refah seviyesini yükselteceğini söyledi. Bakan Nebati, Türkiye'nin 2023 yılına yönelik büyüme potansiyeline, bazı uluslararası finans kuruluşlarının dikkat çekmeye başladığını belirterek, "Bu potansiyeli gerçeğe dönüştüreceğiz." dedi. Nebati, üretimi temel alan ekonomi politikası kapsamında, ilk günden bu yana finansman maliyetlerini düşürmek için çaba harcadıklarını belirterek, "Girişimcilerimizin, esnafımızın düşük maliyetli krediye ulaşmasının üretimi ve ihracatı artıracağını, ekonomik büyümeyi sürdürülebilir hale getireceğini ve refah seviyemizi yükselteceğini biliyoruz. Bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

İKİNCİ ÇEYREKTE YÜZDE 7,6

Türkiye ekonomisi 2022 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüme gösterdi. GSYH 2022 yılı ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,6 arttı. Büyüme rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Türkiye, verisi açıklanan OECD ve G20 ülkeleri içinde yılın ikinci çeyreğinde en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke olmuştur" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye ekonomisinin sanayi öncülüğünde büyümeye, katma değer ve istihdam oluşturmaya devam ettiğine dikkati çekerek, "2022 ikinci çeyrekte yüzde 7,6 büyüdük. Sanayideki büyüme yüzde 7,8 oldu, bu performansla sanayinin payı, GSYH'da yüzde 29, istihdamda yüzde 22, ihracatta yüzde 95'e ulaştı" değerlendirmesinde bulundu.