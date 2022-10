Et ve sütte zam çığırtkanlarına üreticiden yanıt

Bazı sektör temsilcilerinin et ve süte önümüzdeki haftalarda yüzde 35 zam geleceği yönündeki açıklamalarına tepki gösteren Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, üreticide fiyatların değişmediğini, bu yüzden de zamma gerek olmadığını söyledi. Market raflarında fahiş fiyat uygulandığına da dikkat çeken Çelik, "Sütteki gibi bütün et ve et ürünlerinde de referans fiyat belirlenmeli. Market reyonlarındaki etiketler her gün güncelleniyor. Referans fiyat belirlenmeden bu işlerin önüne geçilmesi mümkün değil. Bütün lobiler birleşmiş. Tedarikçi ve satıcılar, beraber çalışıyor. Firmalarda inek sütünün fiyatı 14 ila 26 lira arasında. Taban ve tavan fiyatlar belirlenmeli" dedi.

TÜDKİYEB DAĞITACAK

Çelik, "Ürünün üreticiden çıkış ve ve rafa gidene kadarki maliyeti çıkarılmalı. Tabloya göre kar payı incelenmeli. Örneğin yüzde 50 kar payı yerine yüzde 250 yazan markete cezai işlem yapılmalı" diye konuştu. Zam çığırtkanlarına da tepki gösteren Çelik, üreticide fiyatların değişmediğini, bu yüzden de zamma gerek olmadığını söyledi.

Çelik, "Bu açıklamayı yapan gerçekten yetiştiriciyse, 'Bendeki sütün fiyatı dün 2 liraydı, bugün de 2 lira. Niye yüzde 35 zam olacak? Bende fiyat artmadı ki zam olsun' desin. Bugün karkas ette de fiyat artmadı. Böyle açıklamalar yapanların kimin değirmenine su taşıdığının araştırılması lazım" dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin vereceği arpayı küçükbaş yetiştiricilerine kendilerinin dağıtacağını belirten Çelik, "TMO'dan tonunu 5 bin 250 liradan alacağımız arpayı 81 ildeki küçükbaş hayvan üreticilerimize aynı fiyattan vereceğiz. Biz alımı TMO'dan toplu olarak yaparak üreticilerimize istediği miktarda yem temin edeceğiz" ifadelerini kullandı.

BARIŞ ŞİMŞEK