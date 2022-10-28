Ev hizmetinde çalışanlar da sigortalı olmalı

İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürü Yavuz Kurt, kayıtlı istihdamı geliştirme çalışmalarının her sektörde olduğu gibi ev hizmetlerinde de yoğun bir biçimde sürdürüldüğünü, sigortasız işçi çalıştırmanın işverenler nezdindeki yüksek maliyeti göz önünde bulundurulduğunda, iş kazasına uğrama riskinin oldukça fazla olduğu ev hizmetlerinde çalışan kişilerin sigortalılıklarının sağlanmasının, gerek sosyal güvenlik hakkının tesisi gerekse SGK hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde muhataplarına ulaştırılmasında büyük önemi olduğunu ifade etti.



● Ev hizmetlerinde çalışanlar hangi statüde sigortalı Sayılır?

Yavuz Kurt, açıklamasında; "5510 sayılı Kanunun ek 9'uncu maddesi ile ev hizmetlerinde çalışanlar, ay içerisinde çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olanlar ile 10 günden az çalışanlar şeklinde ikiye ayrılmakta olup bu kapsamdaki sigortalılarımız 4/a yani eski adıyla SSK kapsamında sigortalı sayılacaktır." dedi.



● Kimler ev hizmetleri kapsamında sigortalı sayılmaz?

Yavuz Kurt açıklamalarının devamında; "Üçüncü derece de dahil bu dereceye kadar işverenin hısımları olan anne, baba, çocuk, kardeş, amca, hala, dayı ve teyze gibi akrabalar, ev hizmeti işlerini ifa etseler dahi işverenle aynı konutta birlikte yaşadıkları sürece ev hizmetleri kapsamında sigortalı sayılmayacaklardır. Ancak üçüncü dereceye kadar hısımlar ev hizmetinde çalışıp, aynı evde birlikte yaşamıyorlar ise sigortalı sayılmaktadırlar.

Bu hısımlar dışında kalan ve ev hizmetlerinde çalıştırılmak üzere işe alınanlar, aynı evde ikamet etseler dahi ev hizmetleri kapsamında sigortalı sayılacaklardır." dedi.



● Bildirim yapılmazsa ceza uygulanır mı?

Ev hizmetinde çalışanların sigortalı bildiriminin yapılmaması halinde işverene her bir sigortalı için 1 brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacak, bunun yanında hizmetlerin bildirilmediğinin sonradan tespiti halinde süresinde ödenmemiş tüm primler gecikme zammı ve faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

SİGORTA PRİM TEŞVİKLERİ ALABİLİRSİNİZ

Yavuz Kurt, sigorta prim teşviklerinin ev hizmetleri sektöründe istihdam sağlayanlar için de uygulandığını, bu kapsamda ev hizmetlerinde işçi çalıştıranların; 5 puanlık prim teşviki, genç, kadın ve mesleki belge sahibi olanların istihdamına yönelik sigorta primi teşviki ve 7103 sayılı Kanuna göre ilave istihdam teşviki gibi desteklerden gerekli koşulların sağlanması suretiyle yararlanılabileceğini ifade etti.