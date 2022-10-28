HUGO BOSS’dan İzmir’e yeni yatırım

İZMİR'DEKİ yatırımlarını aralıksız sürdüren ve 1999 yılından bu yana Ege Serbest Bölgesi'nde faaliyette bulunan HUGO BOSS, bölgedeki 4. fabrikası olma özelliğini taşıyan penye fabrikasını açtı. Penye fabrikasıyla birlikte şirketin toplam çalışan sayısı 4700'e ulaşırken, 2023 yılı sonuna kadar bu sayının 5700'e ulaşması planlanıyor.

Açılışta konuşan HUGO BOSS Tekstil Sanayi Genel Müdürü Arif Kaya, "4. fabrikamızı açmanın gururunu yaşıyoruz. 2022 yılında 1.000'in üzerinde yeni istihdam yarattık. 2023 yılı sonuna kadar yine 1.000 yeni çalışanı daha ekibimize dahil etmeyi planlıyoruz" dedi.