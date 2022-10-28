Kuru incir ihracatından 258 milyon dolar gelir

Aydın'ın üretiminde dünya lideri olduğu kuru incirin ihracatından Türkiye'nin elde ettiği döviz tutarı 258 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye, kuru incirde 2021/22 ihraç sezonunu 70 bin 647 ton ihracatla geride bıraktı. Kuru inciri prestij ürünlerinden biri olarak tanımlayan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Türkiye'nin dünya kuru incir ihracatının yüzde 60'ını tek başına gerçekleştirdiğine dikkat çekti.



DÜNYA STANDARTLARINDA

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, "Dünyanın en kaliteli inciri 'sarı lop' sadece bu topraklarda yetişiyor. Dünya standartlarında süper gıdalar arasında listenin en başında yer alan kuru incirimizin üretim kalitesi ve gıda güvenliğinin artırılması için uzun yıllardır çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. 6 Ekim 2021'den 7 Ekim 2022 tarihine kadar olan 2021/22 sezonunda Türk incirini 102 ülke insanına ulaştırdık. 2021/22 sezonunda gerçekleştirdiğimiz 258 milyon dolarlık kuru incir ihracatımızdan Avrupa Kıtası yüzde 51 pay aldı" diyerek kuru incirden önemli bir döviz girdisi sağlandığını ifade etti.



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