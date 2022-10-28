Türkiye tarımsal hasılada Avrupa’da birinci sırada

Tarım sektörüne yapılan yatırımlarla birlikte, Türkiye; tarımsal hasılada dünyada 10'uncu sırada, yer alırken Avrupa'da ise 1. sıraya yükseldi. Son 20 yıllık süreçte tarımsal destek oranları, ülkemizin tarımsal hasılada dünya sıralamasındaki yeri, tarımsal dış ticaret oranları ve bitkisel üretimdeki artış seviyesi yükselişte.

11 KAT ARTIŞ YAŞANDI

Ülkemiz son 20 yılda çiftçiye verilen destek sayesinde tarımsal hasılada çok hızlı bir yükseliş ivmesi yakaladı. Türkiye, tarımsal hasılası 2002 yılında 37 milyar lira iken bu rakam tam 11 kat artarak, 2021 yılı sonu itibariyle 402 milyar liraya çıktı. Söz konusu hasıla 2022 yılının ilk 6 ayı itibariyle 208 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Ülkemiz bu hasıla oranıyla dünyada 10. Sırada yer alırken, Avrupa'da liderlik ipini göğüsledi. Türkiye tarımsal ihracatta da eşine az rastlanır bir başarı örneği sergiledi. 2002 yılında 3,8 milyar dolar olan tarımsal ihracatımız 2022 yılının ağustos ayı itibariyle 18,6 milyar dolar seviyesine çıktı.

TARIMSAL DESTEK ARTTI

Bu süreçte tarımsal destek ödemeleri de oldukça yüksek bir oranda gerçekleşti. 2002 yılında 1.8 milyar lira gibi bir tarımsal destek ödemesi gerçekleştirilirken, bu oran 2022 yılına gelindiğinde tam 21 kat artış gösterdi. 2022 yılı içerisinde 39,2 milyar lira destek ödemesi hesaplara yatırıldı. Son 19 yılda ise 15 milyar liralık hibe ödemeleri gerçekleştirildi. 42 ilde yüzde 50 ile yüzde 70 oranlarında değişen hibe desteği verildi. Yine 3 milyar Türk Lirası tutarında vergi muafiyeti kolaylığı sağlandı.

BİTKİSEL ÜRETİM DESTEĞİ

Son 19 yıl içinde günümüz fiyatlarıyla 322 milyar lira tutarında bitkisel üretim desteği sağlandı. Son 20 yıldaki üretim artışı yüzde 28 olarak istatistiklere yansıdı. 2002 yılında 98 milyon ton olan bitkisel üretim, 2021 yılı sonu itibariyle 118 milyon ton olarak gerçekleşti.Son 20 yıldaki üretim artışı yüzde 28 olarak istatistiklere yansıdı. 2002 yılında 98 milyon ton olan bitkisel üretim, 2021 yılı sonu itibariyle 118 milyon ton olarak gerçekleşti. 2022 yılında tahmini olarak 125,7 milyon ton olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Uzman eller projesi kapsamında sadece 2022 yılında 81 ilin tamamında bin 276 projeye, proje başına 100 bin liraya kadar varan hibe ödemeleri gerçekleştirildi. Yine 2022 yılı içerisinde basınçlı sulama projelerine 300 milyon liralık hibe ödemeleri yapıldı.