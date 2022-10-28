Türkiye’nin yıldızı parlayan kenti İzmir

İzmir'de, 2020 yılındaki istihdam verilerine göre nüfusun yüzde 58,4'ü hizmet, yüzde 33,4'ü sanayi, yüzde 8,2'si ise tarım sektöründe çalışırken, istihdam edilme oranları açısından hizmet ve sanayi sektöründe Türkiye ve Ege Bölgesi'nin üstünde yer aldı. Ayrıca İzmir, sanayi ve tarım, ormancılık ve balıkçılık alanlarında ülkemiz ekonomisine en büyük katkıyı yapan ikinci ekonomi durumunda.

GAYRİMENKULDE ÖNE ÇIKTI

İzmir Türkiye sanayisinin yaklaşık olarak yüzde 7'sini tek başına sağlarken, sürdürülebilir, yeşil ve mavi büyüme, iyi tarım uygulamaları atılımlarıyla ciddi bir potansiyele sahip kent olarak ön plana çıkıyor. Gayrimenkul danışmanlığı firması Knight Frank, "Küresel Konutlar Şehir Endeksi" 2021 yılı 2. çeyrek araştırmasına göre İzmir, dünya genelinde konut fiyatlarının en fazla değer kazandığı ikinci şehir oldu. İzmir yüzde 30'luk artışla ikinci sırada bulunurken İstanbul yüzde 26,4 ile dokuzuncu ve Ankara yüzde 25,8 ile 10. sırada listelendi. En çok fiyat artışı olan şehir yüzde 30.8'lik artışla Kanada'nın Halifax şehri olurken, İzmir, Güney Kore'nin başkenti Seul ile ikinci sırayı paylaştı. İzmir'de konut fiyat endeksleri 2021 sonu itibariyle 256,20 oldu.

İHRACATA KATKISI YÜZDE 13.4

Gümrük kapılarından yapılan ihracat verilerine göre İzmir, 2021 yılında 30,3 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Türkiye'nin 2021 yılında gerçekleştirdiği 225,3 milyar dolarlık ihracatın yüzde 13.4'üne İzmir, tek başına katkı sağladı. Kentte, gümrük verilerine göre 53 milyar dolarlık dış ticaret hacmi yaratıldı. Ayrıca İzmir, Genel Ticaret Sistemi verilerine göre, 2021 yılında 14,8 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Bu rakamla Türkiye genelinde en çok ihracat gerçekleştiren iller sıralamasında İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer aldı. İzmir hem gümrük verilerine hem de Genel Ticaret Sistemi verilerine göre dış ticaret fazlası veren bir kent olarak ön plana çıktı. Kent, Türkiye'deki toplam kimyasal üretimin yüzde 25'ini temsil eden petrokimya sektöründe önemli bir konumda bulunurken; ülkemizin petrokimya konusunda en büyük firmalarından PETKİM Aliağa tesisleri, Star Rafinerisi ve TÜPRAŞ kent ekonomisine önemli katkı sağladı.

ÇEVRECİ ENERJİDE LİDER ŞEHİR

İZMİR'DE 3 Tarıma Dayalı İhtisas OSB, 1 Plastik İhtisas, 1 Kimya İhtisas olmak üzere toplamda 17 Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır. OSB'lerden 13'ü işletme, 2'si planlama, 2'si ise kamulaştırma durumundadır. İzmir'de 2021 itibariyle toplam tarım alanı 3 milyon 216 bin dekar, ekilen alan 1 milyon 405 bin dekardır. 933 bin küçükbaş hayvan, 781 bin ise büyükbaş hayvan bulunmaktadır. İzmir ayrıca çevreci enerjide de ön plana çıkmaktadır. İzmir'de kurulu rüzgar enerjisi gücü 2021 itibariyle bin 874 MWm olup, Türkiye toplamı olan 10 bin 585 MWm'in yüzde 17,7'sine denk gelmektedir. Ayrıca kentte jeotermal de ön plana çıkmaktadır. Yenilenebilir Enerji Raporuna göre, İzmir ve çevresinin rüzgâr enerjisi konusunda büyük avantaja sahip olduğu belirtiliyor. Ayrıca İzmir, yılın yaklaşık 300 günü güneş gördüğünden de hareketle, her iki yenilenebilir enerji kaynağındaki avantajlarıyla İzmir, son yıllarda bu alanda önemli yatırımların adresi olarak gösterildi.

MERT ALPDÜNDAR