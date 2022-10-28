“Türkiye’ye yatırım için güven duyuyoruz”

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso, "Türkiye için olumlu bir büyüme bekliyoruz. 2022 için büyüme tahminimizi yüzde 4.5'e yükselttik. Türkiye'nin güçlü bir büyüme potansiyeli olduğuna inanıyoruz" dedi. Türkiye'de inovasyon ve gelişme düzeyini artıran, işini büyüten, ihracatını geliştiren birçok müşterilerinin olmasının önemine değinen Renaud-Basso, "EBRD, 2009'da Türkiye'de yatırıma başladı. O zamandan beri 17 milyar doların üzerinde yatırım yaptık ve ülkede çok yüksek düzeyde faaliyetimiz var" diye konuştu. Geçen yıl Türkiye'ye yatırımda rekor kırdıklarını anımsatan Renaud- Basso, "2 milyar dolarlık yatırım yaptık. Bunun yüzde 93'ü özel sektöre yönelikti" dedi.

KARBONİZASYONA KATKI

Renaud-Basso, "Türkiye çok önemli bir operasyon ülkesi. Kadınların belirli finansman programlarına daha çok dahil olması ve iş piyasasına daha iyi entegrasyonu gibi konular üzerinde çalışıyoruz. İstanbul'da toplu taşıma kullanan kadınlar için daha iyi durumun nasıl sağlanacağı üzerinde çalıştık. Yani bu yaptığımız işin kalite angajmanlarından biri, yapmak da çok önemli" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de ekonomiyi destekleme, özel sektörü destekleme, dijitalleşmeyi destekleme ve dekarbonizasyonun, öncelikleri arasında yer aldığını dile getiren Renaud- Basso, "Dolayısıyla, Türkiye'deki finansman projemizin yarısından fazlası ya yenilenebilir ya da karbon üzerinde olumlu bir etkiye

sahip oldukları ve karbonizasyona katkıda bulundukları için yeşildir" diye konuştu.

FAALİYETİMİZ ÇOK YÜKSEK

Renaud-Basso, Türkiye'de yeni projeleri finanse etmeyi ve faaliyet seviyelerini yüksek tutmayı istediklerini ifade ederek, "Tabii bu büyük ölçüde talebe bağlı. Dolayısıyla hükümet, belediyeler ve özel sektörden gelecek finanse edebileceğimiz projelere ihtiyacımız var. Çevreci, rekabetçiliği artıran, kapsayıcılığa katkıda bulunan projeler önceliklerimiz arasında. Bunlar bizim için önemli kriterler. Türkiye'de aktif olmaya ve müşterilerimize yardıma hazırız" dedi.