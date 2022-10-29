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Haberler Ekonomi TPAO Müfettiş Yardımcısı alım ilanı

TPAO Müfettiş Yardımcısı alım ilanı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, 5 Müfettiş Yardımcısı, 17 Uzman Yardımcısı ve 25 Mühendis kadrosuna personel alımı yapacak.

29.10.2022, 10:03

TPAO Müfettiş Yardımcısı alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; personel alımı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca gerçekleştirilecek.

Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi www.iskur.gov.tr üzerinden 26 - 30 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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