Türkiye’de rüzgar enerjisi hız kesmiyor

TÜRKİYE'DE aktif 3 bin 983 rüzgar türbiniyle elektrik üretimi sürdürülürken, yaklaşık 8 bin parçadan oluşan ve gelişen teknolojiyle artık kanat uzunlukları 100 metreyi bulan rüzgar türbinleri yeni yatırımlar ve teknolojilerle Türkiye'nin elektrik üretimine katkı sağlamaya devam ediyor.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, 1-2 Kasım'da İzmir'de düzenlenecek 11'inci Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'ne bu alanda faaliyet gösteren tüm paydaşların katılacağını belirtti. Erden, Türkiye'de yeni yatırımlara ihtiyaç olsa da oldukça güçlü bir rüzgar enerjisi ekosisteminin bulunduğuna işaret etti.