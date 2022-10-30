Lider havalimanı 164,1 milyon yolcuyu ağırladı

İstanbul Havalimanı, faaliyete geçmesinin ardından geçen 4 yılda küresel salgına rağmen 164,1 milyon yolcuyu ağırlarken uçulan nokta sayısı 262'ye yükseldi. Cumhuriyet döneminin en büyük projeleri arasında gösterilen ve Türk havacılığı için kritik aşamalardan biri olarak kabul edilen İstanbul Havalimanı'nın ilk fazının açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 29 Ekim 2018'de gerçekleştirilmişti. Havalimanında halihazırda 288 mağaza bulunuyor. Dünyanın en büyük terminaline sahip olan ve 1 milyon 400 bin metrekare tek çatı altındaki ana terminal binasında hizmet veren İstanbul Havalimanı, halihazırda yıllık 90 milyon yolcu ağırlama kapasitesiyle öne çıkıyor. İstanbul Havalimanı 4 yılda 24 Ekim 2022 itibarıyla 164 milyon 83 bin 783 yerli ve yabancı yolcu ağırladı. 262 noktaya uçulan havalimanında 1 milyon 117 binden fazla sefer gerçekleştirildi. İstanbul Havalimanı 25 Ekim 2021-24 Ekim 2022 tarihleri arasındaki 1 yıllık sürede 60,6 milyon yerli ve yabancı yolcuyu ağırladı.



AVRUPA'DA YOĞUNLUKTA İLK SIRADA

Bu yıl en hızlı toparlanan havalimanları arasında yer alan İstanbul Havalimanı 2022'nin 9 ayında ise 47,6 milyon yolcuya hizmet verdi. Yolcu sayısı iç hatlarda yüzde 62, dış hatlarda ise yüzde 102 artış gösterdi. İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) Europe tarafından hazırlanan yıllık rapora göre, 2021'de 36 milyon 989 bin yolcu sayısıyla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olmuştu. Dev proje, aynı başarıyı bu yıl da sürdürdü. AVRUPA havalimanlarında personel eksikliği nedeniyle zaman zaman kaos yaşanırken, Avrupa'daki havaalanları arasında en hızlı toparlanmayı (2022'nin ilk yarısında) İstanbul Havalimanı yakaladı. Haziranda Avrupa'da en çok yolcunun kullandığı havaalanı olan İstanbul Havalimanı, yılın 3. çeyreğini de yolcu sayısında birinci kapattı. 3'üncü çeyrekte 19 milyon 957 bin 147 yolcuyla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.