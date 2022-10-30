Sosyal konuta başvuru için süre yarın doluyor

Türkiye'nin en büyük sosyal konut projesi büyük ilgi görürken, vatandaşlar proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankası yetkili şubelerine gidip 31 Ekim'e kadar (yarın) başvurularını yapabilecek. e-Devlet başvuruları sona ererken, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, dev konut projesinde kura çekimlerinin 31 Ekim itibarıyla başvurular biter bitmez ilk hafta gerçekleşeceğini duyurdu. Bulut, kura çekimi sonrası başvuru bedellerinin de iade edileceğini söyledi. TOKİ başvuru ücreti, IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek. Yatırılan 500 TL'lik ücret, kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri gönderilecek.

DİĞER