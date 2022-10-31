SKAL İzmir Yönetim Kurulu Üyesi ve Destination İzmir Sözcüsü Bülent Tercan, 'Hafta Başı Sohbetleri'nin bu haftaki konuğu oldu. İzmir'de turizm için her şeyin olduğunu belirten Tercan,"Cumhuriyetimizin ilk iktisat kongresi İzmir'de yapılmıştı.

Şimdi ikinci yüzyılın iktisat kongresi de şehrimizde yapılacak.

Bu kongrede İzmir'in 5 milyon turist hedefi mutlaka kayıtlara geçmeli" dedi.



- İzmir ve Ege'nin genelinde turizm sezonu nasıl geçti?

2022 sezonu İzmir turizmi açısından olumlu geçti. 2019'da İzmir'e 1 milyon 224 bin yabancı turist gelmişti. 2022 yılı henüz bitmeden bu rakam aşıldı. Bu önemli bir psikolojik eşikti. Pandemide büyük yara alan sektörümüz büyük oranda toparlandı. 2023 yılı bu yılın biraz üstünde geçecek gibi gözüküyor. İzmir'e gelen turist sayısı bu sene de 1 milyon 250 bini bulacak. Yani 1 milyonun etrafında dönen yabancı turist gelişi var.

Halbuki kentimizin potansiyeli bunun çok daha üzerinde.





KAYITLARA GEÇMELİ

- Pandemi öncesi turist sayısına ulaşan İzmir'in hedefleri neler olmalı?

İzmir' in bütün kurum ve kuruluşları 5 milyon yabancı turist hedefine kilitlenmeli ve çalışmalar buna göre sürdürülmeli. Kruvaziyer turizminde de hareketlenme görüyoruz. Fakat esas lokomotif, hava yoluyla gelen turistler..

Yani 1 milyon 150 bin civarı havayolu ile gelen turist var. Gelen turistlerin konaklaması ve kentte harcama yapması lazım. İzmir artık yılda 5 milyon turist hedefine odaklanmalı. Otel sayımızın mutlak suretle artması gerekiyor.

İzmir'e bugün 400 odalı kongre salonları olan 5 yıldızlı, en az 5 otel kazandırılmalı. Büyükşehir ile tüm ilçe belediyeleri imar planlarında bu konuyu öne çıkarmalı.

5 milyon turiste ulaşmak için 2. İzmir İktisat Kongresi fırsatını iyi değerlendirmemiz gerek.

İzmir'de deniz, kum, güneş var.

İnanç turizmi yönünden çok zengin.

İncil'de bahsi geçen 7 kilise İzmir ve yakın çevresinde, Yılda 5 milyon yabancı turist hedefinin yakalanması konusunda hiç bir bahanesi yok İzmir'in.

ÖNCELİĞİMİZ TANITIMDIR

- Tanıtım konusunda ne gibi adımlar atılmalı?

Yapılması gereken bıkmadan usanmadan tanıtım, tanıtım, tanıtım. Tanıtımda sosyal medya yeterli değil. Ana akım medyadan vazgeçmememiz lazım. Avrupa'nın önemli dergilerinde 15- 20'şer sayfalık İzmir yazıları yer almalı. O dergilerin şef redaktörleri, yazarları İzmir'e gelip ağırlanmalı, ayrıca bu yayınlara reklamlar verilmeli.

MERT ALPDÜNDAR / HAFTA BAŞI SOHBETLERİ