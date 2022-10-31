İzmir’e 4. serbest bölge müjdesi! Menemen’e kuruluyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İzmir'e 4'üncü serbest bölge müjdesi verildi. Karara göre Menemen'de Maltepe Mahallesi ile İzmir Serbest Bölgesi (İZBAŞ) arasında kalan 1 milyon 501 bin 130 metrekare büyüklüğündeki parsel 'Menemen Serbest Bölgesi' olarak ilan edildi. İzmir Serbest Bölge ve Ege Serbest Bölge'nin bulunduğu İzmir'de Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin yapım çalışmaları sürüyor. Menemen Serbest Bölge İzmir'in 4'üncü serbest bölgesi olacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Hamza Dağ "Menemen ilçemizde Menemen Serbest Bölgesi kurulması kararı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Kentimize katma değer katacak bu gelişmenin hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Menemen Belediyesi Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Bölgede 15 bin kişiye iş sağlanacak. Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ'a, Ticaret Bakanımız Mehmet Muş'a, İzmir Milletvekillerimiz ve İl Başkanımız Kerem Ali Sürekli'ye teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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