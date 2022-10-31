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Haberler Ekonomi Sakarya Üniversitesi 3 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

Sakarya Üniversitesi 3 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

Sakarya Üniversitesi'nin 3 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacağı öğrenildi.

31.10.2022, 09:35

Sakarya Üniversitesi 3 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8 inci maddesi uyarınca 3 (üç) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır." dedi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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