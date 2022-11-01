Ekonomi modelimiz dünyanın gündeminde

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ilerleyen dönemde de vatandaşların refahı ve Türkiye'nin kalkınması için gereken tüm mücadeleyi tereddütsüz bir şekilde beraberce vermeye devam edeceklerini söyledi. Nebati, Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye'nin ekonomi kanalı A Para tarafından düzenlenen 2. Finansın Geleceği Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye Ekonomi Modeli'nin ülke ekonomisine sağladığı katkılara işaret etti. Nebati, "Modelimizi anlatıyoruz. Bizi dinliyorlar, bizi izliyorlar, bizi merak ediyorlar. Sorguluyorlardı, şimdi 'nasıl oldu' diye bakıyorlar. Bundan emin olun. Türkiye Ekonomi Modeli model olarak dünyanın gündeminde. Uyguladığımız politikalar neticesinde ekonomimiz son 8 çeyrektir büyümesini kesintisiz sürdürürken, vatandaşlarımıza yeni iş imkânları sunmaya da devam ediyor" diye konuştu.



PARMAKLA GÖSTERİLİYOR

Bu kapsamda, finans sektörünün sağlam temeller üzerinde yükselmesini önemsediklerini ve buna yönelik gerekli tüm çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Nebati, son 20 yılda finansal sistemin geliştirilmesi ve ürün çeşitliliğinin artırılması hususunda gerçekleştirdikleri devrim niteliğindeki adımların Türkiye'nin dünyada parmakla gösterilen bir finansal sisteme kavuşmasını sağladığını kaydetti.





KKM OYNAKLIĞI DENGELEDİ

Nureddin Nebati, Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) uygulamaya girmeden önce döviz kurlarında ortaya çıkan yüksek oynaklığın uygulama sonrası dengelendiğini belirterek, gelecek dönemde Türkiye'de girişimcilik ekosisteminin yaygınlaştırılmasını teminen yeni finansal iş modelleri geliştireceklerini bildirdi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu da zirvede konuşma yaptı.



YEPYENİ ŞEYLERİ SÖYLEME ZAMANI

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, 21 Ekim itibarıyla toplam kredi hacminin 2 trilyon lira artışla 6.9 trilyon liraya ulaştığını belirterek, şöyle devam etti: "KOBİ kredilerinin tarihsel ortalamasının 3 katından fazla büyümesini ekonomimizin geleceği ve sağlığı açısından çok önemli buluyoruz. 2022'de selektif kredi anlayışıyla Hazine Destekli KGF Kefalet Sistemi'nde 111,3 milyar liralık kredi hacmi oluşturmuş durumdayız." Nebati, son 20 yılda her alanda büyük atılımlar gerçekleştirmeyi başardıklarını ve başarmaya devam edeceklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Küresel dünyada dengeleri giderek daha fazla belirleyen bir konuma geldik, bundan emin olun. Güçlü gidiyoruz, iyi gidiyoruz, sağlam gidiyoruz. Yarına yön veren bir Türkiye'yi, yani Türkiye Yüzyılı'nı inanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti iktidarımızda, yine sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. İlerleyen dönemde de vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin kalkınması için gereken tüm mücadeleyi tereddütsüz bir şekilde beraberce vermeye devam edeceğiz. Dönem yepyeni şeyleri söyleme zamanı... Bütün finansal paydaşlarımıza sesleniyorum; zamanın ruhuna uyun. Zaman, 2022 dönemi. 2023, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı. 2023, yüzyılın Türkiye Yüzyılı olduğunu tescil edecek bir yüzyıl. Buna inanın, güvenin. Yepyeni şeyler karşısında 'neden, niçin' değil, 'bunlara ben nasıl katkı sağlayabilirim, nasıl güçlendirebilirim, yolumu nasıl rahatlatabilirim' diye bakarsanız işiniz de kolaylaşır."

GÜÇLÜ SPONSOR DESTEĞİ

A Para Türkiye Finansın Geleceği Zirvesi'nin sponsorluğunu Halk Yatırım, Türk Hava Yolları, Türk Telekom, Vakıf Yatırım, Ziraat Bankası, Finansal Kurumlar Birliği, Kuzu Grup, Papara, TSPM, N1, Aydınlı Grup Pierre Cardin, Cacharel, U.S Polo ASSN, Bitexen, Kargom Sende, Koza ve Philip Capital üstlendi.