Sosyal konutlar için 8 milyon talep geldi

TOKİ sosyal konutlarına bankalar aracılığıyla yapılan başvurular dün tamamlandı. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sosyal konut projesi hakkında değerlendirmelerde bulunan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, konut projesi kura çekimlerinin başvuruların bitmesinin hemen ardından ilk hafta gerçekleşeceğini söyledi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesine başvuranların sayısı 8 milyona ulaştı. 8 milyon başvurudan resmi müracaatları tamamlanan talep sayısı 5 milyona erişti. İlk başvuru tarihi 10 Ekim'den bu yana konut amaçlı arsa ve iş yeri için arsa başvurusu 525 bini bulurken iş yerine ise 45 bin kişi başvuru yaptı.

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