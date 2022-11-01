TOGG için CİMER’e 6 binden fazla istek oldu

Vatandaşların talep, ihbar ve şikayetlerini ilettiği Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) Türkiye'nin otomobili Togg için talep yağdı. Bugüne kadar CİMER'e 6 binden fazla kişi Togg için başvuru yaptı. Togg'un doğrudan satış modelini seçtiği belirtilirken, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, otomobilin dış renklerinden birinin Kula grisi olarak belirlenmesini bir tanıtım fırsatı olarak gördüklerini belirtti. Tosun, bu seçimle 1,2 milyon yıl önce patlayan volkanlardan akarak oluşan bazalt kayaların rengine atıfta bulunulduğunu belirtirken, Togg'un bir rengine ilham olmanın Kula açısından gurur verici olduğuna işaret etti.



■ BATUHAN ULU

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