Şehit yakınları ve gazilerin aylığı 4 bin liraya yükseldi

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nca şartlı bağış kapsamındaki hak sahiplerine ödenen aylık miktarı 2 bin 600 liradan 4 bin liraya yükseltildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın Mütevelli Heyeti Başkanlığını yürüttüğü Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca 15 Temmuz darbe girişiminde ve İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanların yakınları ile gazi ve malullere düzenli olarak aylık maddi destek sağlanıyor. Şartlı bağış kapsamındaki hak sahiplerine aylık ödenen destek miktarı, 26 Ekim 2022'de alınan kararla yüzde 53.84 artırılarak bugünden geçerli olmak üzere 2 bin 600 liradan 4 bin liraya yükseltildi. Yeni miktarlar hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri için toplam 11 milyon 912 bin lira, Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanların yakınları ve diğer hak sahiplerine toplam 384 bin lira ödendi. Böylece Kasım 2022'de vakıf tarafından hak sahibi şehit yakınları ve gazilerin hesaplarına toplam 12 milyon 296 bin lira yatırılmış oldu.

DİĞER