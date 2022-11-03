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Haberler Ekonomi Kişisel Verileri Koruma Kurumu 5 Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor

Kişisel Verileri Koruma Kurumu 5 Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı 5 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Son başvuru tarihi 25 Kasım 2022 olarak açıklandı.

03.11.2022, 13:47

Kişisel Verileri Koruma Kurumu 5 Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Kişisel Verileri Koruma Kurumu emrinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 6 ncı maddesi ile 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi işlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 5 (beş) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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