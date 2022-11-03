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Haberler Ekonomi Yunanistan 51 üründe fıyatları dondurdu

Yunanistan 51 üründe fıyatları dondurdu

3.11.2022

Yunanistan 51 üründe fıyatları dondurdu
YUNAN hükümeti enflasyonla mücadele kapsamında 51 ürünlük bir 'alışveriş sepeti' oluşturdu. Uygulama kapsamında cirosu 90 milyon euroyu aşan marketler söz konusu sepetteki ürünlere zam yapmayacak veya maliyetin çok altında bir zam yapacak. Marketler devlet tarafından haftalık olarak denetlenecek. Sepetteki ürünlerin fiyatı da her hafta mümkün olan en düşük seviyede güncellenecek. Sepette, pirinç, ekmek, peksimet, spagetti, soğuk etler, dondurulmuş balık, süt, yoğurt, peynir, domates suyu, yumurta, margarin, sızma zeytinyağı, ayçiçek yağı, şeker, kahve, çay, deterjan, diş macunu, tuvalet kağıdı, sabun, şampuan, köpek ve kedi maması yer alıyor.
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