Ayvalık 17. Zeytin Hasat Festivali başladı

17. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali; Ayvalık Belediyesi tarafından yeniden hayata geçirilen Zeytin Galerisi'nin açılışı ve Hasat Yürüyüşü ile başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası (ATO), Ayvalık Ziraat Odası, Ayvalık Duyusal Analiz Laboratuarı (ATOLAB) ile Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından organize edilen festivalin açılışına ilgi yoğun oldu. Ayvalık Belediyesi Zeytin Galerisi'nin açılışını Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Kaymakam Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal, ATOLAB Başkanı Cafer Çaylan, Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Melih Çakırca yaptı. Belediye Başkanı Ergin, zeytin ve zeytinyağı galerisini yenilenerek, yeniden ziyarete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Daha sonra Kırlangıç Yaşam Merkezi'ne hasat yürüyüşü gerçekleştirildi. Merkezde açılan zeytin pazarındaki stantlarda zeytin ve zeytinyağı tadımı gerçekleştirildi. Çeşitli etkinliklerle festival 4 gün boyunca ilgi odağı olacak.



■ SUAT SALGIN

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