Doğal gazda yeni aktör Türkiye

Bölgesinde yaptığı hamlelerle özellikle Avrupa'da dikkatleri üzerine çeken Türkiye, yaşanan enerji krizinin çözümünde de kilit ülkelerin başında geliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğalgaz tedariğinde Türkiye'de bir merkez kurulabileceği yönündeki önerisinin ardından, Avrupa ülkeleri de enerji alanında atılımlarına işaret edilen Türkiye'ye dikkat çekiyor.



'HAYATİ BİR ARABULUCU'

Londra merkezli Middle East Eye, "Enerji krizi: Türkiye, Avrupa için çözümlerde nasıl önemli bir rol oynayabilir?" başlıklı bir görüş yazısı yayınladı. Yazıda, "Türkiye'nin çok yakında, Rusya ile Avrupa arasında güçlü bir gaz ticaret merkezi ve hayati bir enerji arabulucusu haline gelebileceği" belirtildi. Türkiye'nin doğalgaz alanındaki atılımları mercek altına alınırken, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının enerji fiyatlarını önemli ölçüde etkilediği, Avrupa ülkelerinin doğalgaz, petrol ve kömür ithalatında büyük ölçüde Rusya'ya bağımlı olduğu hatırlatıldı.



Rusya ile Türkiye'yi birbirine bağlayan Karadeniz'deki TürkAkım doğalgaz boru hattının ilk kısmı 2018'de tamamlanmıştı.



'İKİ TARAFI MEMNUN EDER'

Türkiye'nin yüksek gaz tüketim ve ithalat hacmine, gelişmiş bir pazara ve iyi bir fiziksel altyapıya sahip olduğu vurgusu yapılırken, "Bütün bunlar, Türkiye'nin her iki tarafı da memnun edecek bir aktör olarak ortaya çıkabileceği anlamına geliyor" tespitinde bulunuldu. Aynı yazıda, Türkiye'nin Avrupa'ya yardım etme çabalarına dikkat çekilerek, köklü sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminalleri sayesinde haziran ayında Bulgaristan'a bir miktar gaz tedarik edildiği kaydedildi. Konuyla ilişkin, "Türkiye, iki LNG terminali ve iki yüzer LNG depolama ve yeniden gazlaştırma ünitesi ile günde 133 milyon metreküp doğalgaz gönderme kapasitesine sahip" notu paylaşıldı.





"2000'Lİ YILLARDAN BERİ GELİŞİYOR"

Türkiye'nin doğalgaz krizinin çözümü konusunda önemli bir aktör olabileceği aktarılan yazıda, "Rusya son 20 yılda Avrupa enerji pazarında liderliğini sürdürürken, Türkiye kuzey komşusu ile rekabet edebilmek için kendisini bir gaz ticaret merkezi olarak konumlandırmak için atılımlar yapıyor. Türkiye'nin gaz piyasası ve altyapısı hızla büyüdü. Özellikle 2000'li yıllarda Türkiye'nin gaz piyasası ve altyapısı büyümeye ve gelişmeye başladı. Avrupa Birliği'nin (AB), alternatif tedarik kaynaklarına olan ihtiyacı arttıkça yeni boru hattı projelerinin gündeme gelmesiyle birlikte hızla gelişti" denildi.