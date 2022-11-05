  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Fenerbahçe Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak

Fenerbahçe Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak

Fenerbahçe Üniversitesi'nin Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacağı öğrenildi.

05.11.2022, 10:08

Fenerbahçe Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır." dedi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA