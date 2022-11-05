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Haberler Ekonomi Maden aramada Kanada ve Avustralya modeli

Maden aramada Kanada ve Avustralya modeli

5.11.2022

Maden aramada Kanada ve Avustralya modeli
Zengin madenlere sahip ülkeler arasında 28. sırada yer alan ve 6 milyar dolarlık ihracata imza atan madencilik sektörü büyük atılıma hazırlanıyor. Meclis'e gelmesi beklenen Maden Yasası ile Avusturalya ve Kanada'daki maden arama modeli Türkiye'de de uygulanacak. Böylece maden aramada karşılaşılan riskleri ortadan kaldırmak için borsaya kote küçük şirketler kurulacak. Maden Jeologları Derneği Başkanı Ahmet Şentürk, "Düzenlemenin yapı taşları Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde atıldı" dedi.

BARIŞ ŞİMŞEK
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