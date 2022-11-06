‘Ayvalık zeytininin ünü iyi korunmalı’

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın önderliğinde düzenlenen 17. Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat Festivali, ilçede çeşitli toplantılar ve kültürel etkinliklerle sürüyor. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un katılımıyla düzenlenen "Ayvalık zeytin ve zeytinyağının ününün korunması, Ayvalık coğrafi işaretinin bu üne katkılarıyla, bu ünümüzün gastro turizmi ve turizm sektörüne yansıtılması" paneli ilgi gördü. Panelde konuşan Bakan Yardımcısı Yavuz, Ayvalık'ın kaliteli zeytininin ününün korunması ve devamlılığı için tüm sektörün güçbirliği içinde olması gerektiğini söyledi. Panel sonunda Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'a plaket takdim edildi. Festivalin 2. gününde Ayvalık Ticaret Odası'nın "Sektörel Arşivi", Yeliz Pulat Narin'in "Hasat Kokuları", Hayrettin Filiz'in "Cumhuriyet Tarihi'nin İlk Yıllarında Ayvalık'ta Zeytinciliğin Basına Yansımaları" ve Gazeteci Doğan Doğan'ın "Zeytin Ağaçlarının Silüeti" resim sergisinin açılışları gerçekleştirildi.



ÜNLÜ ŞEFLER KATILDI

Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uçar ve sanatseverlerin katılımıyla, Kırlangıç Yaşam Merkezi'nde açılan sergi sanatseverlerin ilgi odağı oldu. Festivalde gün boyunca canlı müzik performanslarının yanı sıra Ayvalık'ın usta şeflerinin birbirinden ustalıkla hazırladığı zeytinyağından yapılan tadım tabakları ziyaretçilerden tam puan aldı. Renkli etkinliklere sahne olan festival bugünkü programlarla sona erecek.

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