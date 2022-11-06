Rüzgara milyar dolarlık yatırım

TÜRKİYE Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, 2023'te 1000 megavatlık rüzgar kurulumunun gerçekleşebileceğini, bu kapasite için rüzgar enerjisi sektörüne 1 milyar dolar yatırım yapılacağını bildirdi. Erden, TÜREK 2022 kapsamında yaptığı değerlendirmede, rüzgar enerjisi kurulu gücünün, yeni yılın ilk çeyreğinde 12 bin megavatı aşacağını ifade ederek, "2022 yılı sonu için rüzgar enerjisi ekipman ihracatının 1,5 milyar euroyu aşacağını tahmin ediyoruz. 2023'te ihracat miktarı yüzde 10 artabilir" dedi.

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