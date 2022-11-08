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Haberler Ekonomi Başkan Erdoğan TOGG fabrikasını gezdi

Başkan Erdoğan TOGG fabrikasını gezdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Gemlik'te aralıksız çalışmalarını sürdüren yerli ve milli otomobil Togg fabrikasanı ziyaret etti. O anları Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından paylaştı.

08.11.2022, 16:56 Güncelleme Tarihi: 08.11.2022, 17:19

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 29 Ekim'de yerli otomobil TOGG'un fabrikasını gezdiği anlar paylaşıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG'un fabrikasında üretim tesislerinin olmadığını iddia eden muhalif isimlere göndermede bulunarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız 29 Ekim'de ışınlanma teknolojisiyle Togg'un üretiminin yapıldığı İtalya'daki fabrikaya gidip Gemlik'e geri geldi." dedi.

VARANK, BAŞKAN ERDOĞAN'IN TOGG FABRİKASINI GEZDİĞİ ANLARI PAYLAŞTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim'de TOGG'un fabrikasını açtı. İlk yerli otomobil Gemlik'teki fabrikada banttan indi. Başkan Erdoğan'ın o gün fabrikayı gezsdiği anlar Bakan Mustafa Varank tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.

MUHALEFETE GÖNDERME
Varank, TOGG'un yurt dışında üretildiğini, Gemlik fabrikasında üretim olmadığını öne sürenlere tepki gösterdi. Varank paylaşımında, "Bir kaç gündür müzmin muhalifler yüzleri kızarmadan acaba daha ne kadar saçmalayabilir diye takip ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız 29 Ekim'de ışınlanma teknolojisiyle Togg'un üretiminin yapıldığı İtalya'daki fabrikaya gidip Gemlik'e geri geldi. İşte o görüntüler…" ifadelerini kullandı..

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