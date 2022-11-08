En büyük projede ilk kuralar çekildi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi"nde ilk kuralar 250 konut için Ardahan ve 1450 konut için Şırnak'ta çekildi. Ardahan Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen kura törenine, Vali Vekili Şahin Demir, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bahtiyar Topal ile konutlara başvuru yapan aileler katıldı. Noter huzurunda ilk kurayı Demir çekerken, ismi çıkan 15 Temmuz gazisi Zafer İpek, ilk evine kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Togg'a da sahip olmayı hayal ettiğini ifade eden İpek, "Allah devletimizden razı olsun. Güzel bir duygu. Ev sahibi olduk. İnşallah Togg'a da sahip oluruz. Allah herkese nasip etsin." ifadelerini kullandı.



ŞIRNAK'TAN BAŞLATTIK

Şırnak Spor Salonundaki kura töreninde konuşan TOKİ Finansman Daire Başkanı Ayhan Karaca, ilk kurayı Şırnak'tan başlattıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımıza müjdelemiş olduğu 250 bin sosyal konut, 1 milyon konut arsası 10 bin iş yeri olmak üzere bu 3 proje 250 alt sektörü etkileyerek üretime ve istihdama bereket ve rekabet getirecek, doğrudan ve dolaylı milyonlarca vatandaşımıza istihdam sağlayacaktır. Geçerli başvuru sayısı 5 milyonu geçti" dedi. 25 Ekim'de 17 ilde 6 bine yakın konutun temelini attıklarını ifade eden Karaca, "Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250 bin konutumuzu teslim edip, sizlerin hizmetine sunacağız" diye konuştu.



FAKİR AİLELERE BİR KEZ DAHA SAHİP ÇIKTI

Cumhurıyet tarihinin en büyük konut hamlesi çerçevesinde ilk etapta Toplu Konut İdaresi tarafından Şırnak merkezde 1100 konut, İdil'de 301 konut ve İdil Karalar'da 49 konut olmak üzere 1450 konuta 3 bin 406 başvuru aldıklarını anlatan Karaca "Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekiliyor ve hak sahipleri belirleniyor. Şırnak çok daha güzel bir hale gelecek, vatandaşlarımız Cudi Dağını, Namaz Dağını izlerken çaylarını keyifle yudumlayacaklar." diye konuştu. Hak sahiplerinden Zehra Bilir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiğini ifade etti. Bilir, "Bu projeyi yaptı, fakir ailelere bir kez daha sahip çıktı." diye konuştu.

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