Otomotiv ihracatı Ekim’de 2,65 milyar dolara yükseldi

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin ekim ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 artışla 2,65 milyar dolar oldu. Toplam ihracattan aldığı payı yüzde 12,4'e yükselten otomotiv endüstrisinin, bu yılın ocak-ekim dönemindeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 artarak 25 milyar dolara çıktı. Alt ürün gruplarına bakıldığında, yüzde 13 artışla 1 milyar 69 milyon dolara ihracata imza atan "tedarik endüstrisi", sektör ihracatında en büyük ürün grubu olarak kayıtlara geçti.



TEDARİK BİRİNCİ SIRADA

"Binek otomobil" ihracatı ekimde yüzde 20 azalış gösterirken, en yüksek oranlı ihracat artışı "çekiciler" grubunda görüldü. Ekimde en büyük pazar olan Almanya'ya yüzde 15 artışla 404 milyon dolarlık ihracat kaydedildi. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Euro Bölgesi'ndeki daralmaya rağmen otomotiv ihracatındaki artışın sürdüğünü belirterek, "Ekimde aylık bazda sektörel ihracatta yeniden birinci sıraya yükseldik. En çok ihracat yine tedarik endüstrisinde kaydedildi" dedi.

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