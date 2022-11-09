İzmir’de 210 gram ekmek 5 lira olacak

İZMİR'DE fırıncıların yoğun talebi üzerine Fırıncılar Odası ile İzmir Ticaret Odası (İZTO) Ekmek ve Unlu Mamüller Komitesi, yeni fiyatı belirlemek üzere harekete geçti. İZTO Meclis Üyesi Hüseyin Sağır, zam talebinin yetkililer tarafından da olumlu karşılandığını, bu ay içerisinde halen 4 lira olan 210 gram ekmeğin 5 liraya çıkarılacağını açıkladı. İzmir'de 27 Haziran'da yapılan zam ile 210 gram ekmek 4 lira olmuştu.

4,5 ay sonra ekmeğe zam yeniden gündeme geldi. Fırıncıların temsilcileri, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, Başkan Yardımcısı Selahattin Arslan, EBSO Başkanı Ender Yorgancılar ve İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli ile bir araya gelerek taleplerini iletti. İZTO Başkanı Mahmut Özgener yurtdışında olduğu için kendisiyle İzmir'e döndüğünde görüşüleceği belirtildi.