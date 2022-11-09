Sermaye Piyasası Kurulu Meslek Personel Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda, "Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) İstanbul Temsilciliğinde görevlendirilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 40 adete kadar Uzman Yardımcısı ve 10 adete kadar Bilişim Uzman Yardımcısı kadrolarına başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır." dedi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.



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