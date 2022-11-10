19. MÜSİAD EXPO iş dünyasını buluşturdu

MÜSTAKIL Sanayici ve İşadamları (MÜSİ- AD) Derneği İzmir Başkanı Bilal Saygılı başkanlığındaki heyet, İstanbul'da düzenlenen 19. MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarına katıldı. Fuarda yeni iş birlikleri için kapıların aralandığını belirten Saygılı, etkinliğe İzmir'den katılan; Aslan Ege, Ali Mamak, BMC, Çeksan, Doğu İklimlendirme, Ebam, GNV Lojistik, Megapol, Molümer, Ortomer, Saygılı Rulman, Simurg Gümrük Müşavirliği, Sunlife Tekstil ve Worldchem firmalarının stantlarını da ziyaret etti. Saygılı, "Ülkemiz ekonomisini dünyada hak ettiği seviyeye çıkartacak her adıma destek vereceğiz. Türkiye'nin büyümesi, güçlenmesi, kalkınması için varız" dedi

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