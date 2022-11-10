  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi 19. MÜSİAD EXPO iş dünyasını buluşturdu

19. MÜSİAD EXPO iş dünyasını buluşturdu

10.11.2022

19. MÜSİAD EXPO iş dünyasını buluşturdu
MÜSTAKIL Sanayici ve İşadamları (MÜSİ- AD) Derneği İzmir Başkanı Bilal Saygılı başkanlığındaki heyet, İstanbul'da düzenlenen 19. MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarına katıldı. Fuarda yeni iş birlikleri için kapıların aralandığını belirten Saygılı, etkinliğe İzmir'den katılan; Aslan Ege, Ali Mamak, BMC, Çeksan, Doğu İklimlendirme, Ebam, GNV Lojistik, Megapol, Molümer, Ortomer, Saygılı Rulman, Simurg Gümrük Müşavirliği, Sunlife Tekstil ve Worldchem firmalarının stantlarını da ziyaret etti. Saygılı, "Ülkemiz ekonomisini dünyada hak ettiği seviyeye çıkartacak her adıma destek vereceğiz. Türkiye'nin büyümesi, güçlenmesi, kalkınması için varız" dedi
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA