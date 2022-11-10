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Haberler Ekonomi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 85 Öğretim Üyesi alacak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 85 Öğretim Üyesi alacak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 85 Öğretim Üyesi alacağını açıkladı.

10.11.2022, 10:32

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 85 Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü'nden: Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23, 24/e ve 26. maddelerinde belirtilen şartlar ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları" hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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