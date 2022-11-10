Egeli yaş meyve sebze sektörü Asya’ya yöneldi

EGE Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 2-4 Kasım tarihlerinde Tayland'ın Bangkok şehrinde düzenlenen Asia Fruit Logistica Fuarına info stand ile katıldı. Fuar heyetinde Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Başkan Yardımcısı Cengiz Balık ve Yönetim Kurulu Üyeleri Vural Güleç ile Vildan Akgedik yer aldı. Uçak, fuara Türkiye'den 9 firma ve 3 ihracatçı birliğinin katıldığını ifade ederek, "Fuar 10 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı. Fuarlar, UR-GE projelerimiz ve sektörel ticaret heyetlerimizle yurtdışında yeni pazarlar bulmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Uzakdoğu ve Güneydoğu Asya da sektör için son derece önemli bir pazar" dedi.

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